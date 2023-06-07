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Украина предоставила суду Гааги информацию о подрыве Каховской ГЭС

Фото: Андрей Костин, генеральный прокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина передала в Международный уголовный суд всю необходимую информацию о подрыве россиянами Каховской гидроэлектростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

Как отмечают в ведомстве, генпрокурор Андрей Костин проинформировал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о подрыве дамбы Каховской ГЭС оккупантами.

"Также Генпрокурор подписал и направил документ, в котором украинская сторона предоставляет Офису прокурора МУС всю необходимую информацию", - сказано в сообщении ОГП.

Костин подчеркнул, что Украина готова сотрудничать с МУС и предоставлять все необходимые доказательства, которые собирают прокуроры, для привлечения к ответственности всех виновных в подрыве Каховской ГЭС.

"Россию нужно остановить. Совместно с международным сообществом мы привлечем к ответственности виновников этого и других международных преступлений", - добавил он.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, солдаты РФ вчера, 6 июня, подорвали заминированную Каховскую гидроэлектростанцию. В результате этого в Херсонской области началось затопление населенных пунктов.

На правобережной части региона, которая находится под контролем Украины, проводят эвакуацию, а на левобережной, которая под контролем РФ, мирных жителей никто не вывозит.

Более детально об инциденте - в материале РБК-Украина.

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