Украина предоставила суду Гааги информацию о подрыве Каховской ГЭС

Как отмечают в ведомстве, генпрокурор Андрей Костин проинформировал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о подрыве дамбы Каховской ГЭС оккупантами.

"Также Генпрокурор подписал и направил документ, в котором украинская сторона предоставляет Офису прокурора МУС всю необходимую информацию", - сказано в сообщении ОГП.

Костин подчеркнул, что Украина готова сотрудничать с МУС и предоставлять все необходимые доказательства, которые собирают прокуроры, для привлечения к ответственности всех виновных в подрыве Каховской ГЭС.

"Россию нужно остановить. Совместно с международным сообществом мы привлечем к ответственности виновников этого и других международных преступлений", - добавил он.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, солдаты РФ вчера, 6 июня, подорвали заминированную Каховскую гидроэлектростанцию. В результате этого в Херсонской области началось затопление населенных пунктов.

На правобережной части региона, которая находится под контролем Украины, проводят эвакуацию, а на левобережной, которая под контролем РФ, мирных жителей никто не вывозит.

Более детально об инциденте - в материале РБК-Украина.