Без гарантий безопасности: NYT раскрыла детали обсуждаемой сделки США и Украины

Украина и США близки к подписанию соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Белый дом для подписания соглашения о природных ресурсах уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Белый дом уже на этой или следующей неделе для подписания соглашения о природных ресурсах.

Однако пока непонятно, как это соглашение соотносится с вопросами безопасности Украины и завершением войны.

По словам Трампа, переговоры между Киевом и Вашингтоном близки к завершению. Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина также подтвердила, что соглашение находится на финальной стадии.

Условия сделки

Согласно данным The New York Times, в обновленном проекте соглашения условия для Украины стали выгоднее, чем в предыдущих версиях, но в документе по-прежнему отсутствуют гарантии безопасности, которых добивался Киев.

Согласно проекту, Украина передаст США половину доходов от будущей монетизации своих природных ресурсов. Эти средства будут направлены в специальный фонд, в котором Соединенные Штаты получат максимально возможную долю.

В то же время отказано от прежнего условия, согласно которому Украина должна была выплатить США 500 миллиардов долларов из доходов, полученных от нефти, газа и полезных ископаемых. Также отменена норма о том, что Украина обязана перечислять сумму, которая вдвое превышает объем будущей американской помощи.

Важным моментом остается отсутствие в соглашении каких-либо гарантий безопасности для Украины. В Белом доме считают, что именно экономическое сотрудничество с США станет фактором сдерживания российской агрессии.

Однако президент Украины настаивает, что без четких гарантий поддержки со стороны Запада страна остается уязвимой для возможных новых атак со стороны России.

На прошлой неделе Трамп назвал Зеленского "диктатором" и обвинил Украину в развязывании войны, а накануне его администрация выступила против резолюции ООН, где Россия признавалась агрессором.

Проект соглашения, который оказался в распоряжении The New York Times, предусматривает, что доходы от фонда будут частично реинвестированы в украинскую экономику, однако конкретный процент не указан.

Документ также подчеркивает долгосрочную экономическую поддержку со стороны США, но не содержит обязательств по военной помощи или размещению американского персонала в Украине.

Белый дом заявляет, что участие США в экономике Украины само по себе станет фактором сдерживания России, но Киев продолжает настаивать на необходимости четких гарантий безопасности.