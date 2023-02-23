Украина может освободить Крым быстрее, чем Донбасс, - Подоляк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для DW .

"Логика войны такова, что возможность освободить Крым абсолютна. И как можно скорее, даже гораздо быстрее, чем Донецк и Луганск. Хотя мне кажется, что мы должны максимально жестко освободить Донецк и Луганск. Это было бы символично. Чтобы это существо, постоянно выступающее , говорит о "донбасском народе", что надо освободить эту территорию. Просто освободить. Чтобы это существо перестало оскорблять слово "Донбасс". Чтобы у него был такой комплекс неполноценности", - заявил Подоляк

Он добавил, что деоккупировать полуостров оперативно-тактически это можно сделать достаточно быстро при выполнении определенных условий.

"Опять же это как будут запланированы наши контроперации, это объемы оружия и возможность достичь везде на полуострове Крым ракетами ATACMS", - подчеркнул советник ОП.