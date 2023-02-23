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Украина может освободить Крым быстрее, чем Донбасс, - Подоляк

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Елена Черкасец

Украина вполне способна освободить Крымский полуостров раньше Донецка и Луганска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для DW .

"Логика войны такова, что возможность освободить Крым абсолютна. И как можно скорее, даже гораздо быстрее, чем Донецк и Луганск. Хотя мне кажется, что мы должны максимально жестко освободить Донецк и Луганск. Это было бы символично. Чтобы это существо, постоянно выступающее , говорит о "донбасском народе", что надо освободить эту территорию. Просто освободить. Чтобы это существо перестало оскорблять слово "Донбасс". Чтобы у него был такой комплекс неполноценности", - заявил Подоляк

Он добавил, что деоккупировать полуостров оперативно-тактически это можно сделать достаточно быстро при выполнении определенных условий.

"Опять же это как будут запланированы наши контроперации, это объемы оружия и возможность достичь везде на полуострове Крым ракетами ATACMS", - подчеркнул советник ОП.

Напомним, экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что при наличии ракет дальнего радиуса действия Украина может освободить Крым до конца лета, а Донбасс - в следующем году или даже раньше.

Также американский генерал назвал Крым ключом к победе Украины в войне .

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Офис президентаКрим