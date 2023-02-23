Україна може звільнити Крим швидше, ніж Донбас, - Подоляк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка для DW .

"Логіка війни така, що можливість звільнити Крим абсолютна. І якомога швидше, навіть набагато швидше, ніж Донецьк і Луганськ. Хоча мені видається, що ми маємо максимально жорстко звільнити Донецьк і Луганськ. Це було б символічно. Щоб оця істота, яка постійно виступає, говорить про "донбасский народ", що треба звільнити цю територію. Просто звільнити. Щоб оця істота перестала ображати слово "Донбас". Щоб у неї був такий комплекс неповноцінності", - заявив Подоляк

Він додав, що деокупувати півострів оперативно-тактично це можна зробити достатньо швидко при виконанні певних умов.

"Знову ж таки, це як будуть заплановані наші контроперації, це обсяги зброї і можливість досягнути скрізь на півострові Крим ракетами ATACMS", - наголосив радник ОП.