Американский генерал Ходжес назвал Крым ключом к победе Украины в войне

Вооруженные силы Украины освободят Крым от российских оккупантов до конца лета, то есть до конца августа 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса в эфире YouTube-канала "Тарас Березовец".

"Освободить Крым возможно этим летом, после этого все упадет. Крым - это ключ", - заявил Ходжес.

По его словам, для освобождения полуострова не обязательно бросать танки на штурм Перекопа. Чтобы вытеснить российские войска из Крыма, достаточно регулярно обстреливать пути снабжения полуострова - а этих путей всего два: Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь.

По словам Ходжеса, скорая деоккупация полуострова возможна при наличии в ВСУ дальнобойного оружия, например, ракет ATACMS, которые могли бы легко разбомбить каждый российский склад в Крыму.

"Донбасс будет вашим. Я верю, что Украина может освободить Крым до конца августа этого года. Если, и это большое "если", Запад обеспечит потребности Украины, чтобы она сделала Крым неэффективным для российских военных", - констатировал он.

Генерал призвал ВСУ разрушать все пути, ведущие в Крым, в частности не допустить восстановления Керченского моста.