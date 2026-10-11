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Украина может прекратить удары по российским НПЗ: Зеленский назвал главное условие

13:00 11.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по украинской энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский подчеркнул, что реальная причина войны в Европе – это Россия.

По его словам, уже сегодня можно остановить удары по энергетике, но российский диктатор Владимир Путин не хочет этого делать.

"Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые деэскалационные шаги должны быть взаимными и подлинными гарантиями", - отметил президент.

Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Украина немедленно прекратила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В украинских властях позицию четко обозначили: информированный источник РБК-Украина заверил, что атаки на НПЗ будут продолжаться до тех пор, пока не будет энергетического перемирия.

Между тем Трамп снова упрекнул президента Украины Владимира Зеленского "нежеланием договариваться" и похвалил российского диктатора Владимира Путина за заключение дизельного соглашения.

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