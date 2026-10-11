Украина может прекратить удары по российским НПЗ: Зеленский назвал главное условие

Зеленский подчеркнул, что реальная причина войны в Европе – это Россия.

По его словам, уже сегодня можно остановить удары по энергетике, но российский диктатор Владимир Путин не хочет этого делать.

"Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые деэскалационные шаги должны быть взаимными и подлинными гарантиями", - отметил президент.