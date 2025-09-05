RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Украина может закупить оружие США на 100 млрд долларов, но уступит разработки, - NBC

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украина и Соединенные Штаты Америки обсуждают соглашение, стоимость которого может составлять около 100 миллиардов долларов, по которому Киев сможет покупать американское оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Как пишет издание, в Штатах сейчас идет широкая дискуссия по сдерживанию и сотрудничеству в оборонной промышленности.

По словам источника издания, Штаты обсуждают с Украиной соглашение, стоимость которого может составлять около 100 миллиардов долларов. Условие этого соглашения в том, что Киев сможет покупать американское оружие, а США в обмен получат права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывают украинцы.

Новый механизм помощи Украине

Напомним, ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

"Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США, с целью укрепления позиций Украины и создания условий для достижения справедливого и устойчивого мира", - подчеркнул он.

По его словам, инициатива реализуется в рамках договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

 

Этот механизм позволит странам-членам Альянса и партнерам получить возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.

Кстати, вчера же в правительстве Норвегии заявили, что их страна, а также Швеция и Дания выделят 500 млн долларов, чтобы закупить оборонное оборудование США для Украины.

