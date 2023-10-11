Украина может потерять возможность влиться в рынок э/э Европы, - директор Energy Community

Украина нужно как можно скорее определить единого оператора рынка электроэнергии (NEMO), чтоб не потерять возможность влиться в европейский рынок э/э.

"Чтобы влиться в этот рынок, нужно выполнить определенные условия - дополнить закон об электроэнергии, назначить NEMO и усилить сотрудничество между украинскими и европейскими операторами системы передачи, чтобы в Украине был контакт с ключевыми институциями, скажем так, на рынке Евросоюза. И тогда мы завершим полную архитектуру, которая должна быть на рынке Украины как части рынка Евросоюза", - сказал Лорковский.

Если условия не будут выполнены в скором времени, то Украина потеряет возможность войти в рынок э/э Европы и сотрудничество останется на нынешнем уровне. "Поезд может очень быстро уйти от платформы в Украине, нужно успеть заскочить в него".

Если рынки объединятся, то, по словам Лорковского, Украина в энергетическом плане уже будет членом Евросоюза.