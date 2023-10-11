Украина может потерять возможность влиться в рынок э/э Европы, - директор Energy Community
Украина нужно как можно скорее определить единого оператора рынка электроэнергии (NEMO), чтоб не потерять возможность влиться в европейский рынок э/э.
Об этом заявил директор секретариата Энергетического сообщества (Energy Community) Артур Лорковский в интервью РБК-Украина.
"Чтобы влиться в этот рынок, нужно выполнить определенные условия - дополнить закон об электроэнергии, назначить NEMO и усилить сотрудничество между украинскими и европейскими операторами системы передачи, чтобы в Украине был контакт с ключевыми институциями, скажем так, на рынке Евросоюза. И тогда мы завершим полную архитектуру, которая должна быть на рынке Украины как части рынка Евросоюза", - сказал Лорковский.
Если условия не будут выполнены в скором времени, то Украина потеряет возможность войти в рынок э/э Европы и сотрудничество останется на нынешнем уровне. "Поезд может очень быстро уйти от платформы в Украине, нужно успеть заскочить в него".
Если рынки объединятся, то, по словам Лорковского, Украина в энергетическом плане уже будет членом Евросоюза.
Отметим, в конце февраля 2022 года Украина отключилась от российской системы и присоединилась к европейской энергосистеме (ENTSO-E).