ua en ru
Ср, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина может потерять возможность влиться в рынок э/э Европы, - директор Energy Community

Украина, Среда 11 октября 2023 12:12
UA EN RU
Украина может потерять возможность влиться в рынок э/э Европы, - директор Energy Community Фото: Артур Лорковский (naftogaz.com)
Автор: Юрий Дощатов

Украина нужно как можно скорее определить единого оператора рынка электроэнергии (NEMO), чтоб не потерять возможность влиться в европейский рынок э/э.

Об этом заявил директор секретариата Энергетического сообщества (Energy Community) Артур Лорковский в интервью РБК-Украина.

"Чтобы влиться в этот рынок, нужно выполнить определенные условия - дополнить закон об электроэнергии, назначить NEMO и усилить сотрудничество между украинскими и европейскими операторами системы передачи, чтобы в Украине был контакт с ключевыми институциями, скажем так, на рынке Евросоюза. И тогда мы завершим полную архитектуру, которая должна быть на рынке Украины как части рынка Евросоюза", - сказал Лорковский.

Если условия не будут выполнены в скором времени, то Украина потеряет возможность войти в рынок э/э Европы и сотрудничество останется на нынешнем уровне. "Поезд может очень быстро уйти от платформы в Украине, нужно успеть заскочить в него".

Если рынки объединятся, то, по словам Лорковского, Украина в энергетическом плане уже будет членом Евросоюза.

Отметим, в конце февраля 2022 года Украина отключилась от российской системы и присоединилась к европейской энергосистеме (ENTSO-E).

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Евросоюз
NEWS
Встреча в штаб-квартире НАТО. Чего ждать Украине от "Рамштайна-16"
Встреча в штаб-квартире НАТО. Чего ждать Украине от "Рамштайна-16"
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать