Україна може втратити можливість влитися в ринок е/е Європи, - директор Energy Community

"Щоб влитися в цей ринок, треба виконати певні умови - доповнити закон про електроенергію, призначити NEMO і посилити співпрацю між українськими і європейськими операторами системи передачі, щоб в Україні був контакт з ключовими інституціями, скажімо так, на ринку Євросоюзу. І тоді ми завершимо повну архітектуру, яка має бути на ринку України як частини ринку Євросоюзу", - сказав Лорковський.

Якщо умови не будуть виконані незабаром, то Україна втратить можливість увійти в ринок е/е Європи і співпраця залишиться на нинішньому рівні. "Поїзд може дуже швидко поїхати від платформи в Україні, треба встигнути заскочити в нього".

Якщо ринки об'єднаються, то, за словами Лорковського, Україна в енергетичному плані вже буде членом Євросоюзу.