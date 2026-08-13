Украина может не вывезти 9 млн. тонн зерна: под угрозой до 2,8 млрд долларов выручки

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Украина рискует недоэкспортировать около 9 млн тонн агропродукции в августе-октябре.

Наибольший дефицит поставок ожидается в октябре – более 3 млн тонн.

Основная часть невывезенной продукции будет приходиться на пшеницу и кукурузу.

Объем отложенной валютной выручки оценивается в 1,9-2,8 млрд долларов.

Альтернативные логистические маршруты пока не способны полностью заменить морской экспорт.

Длительное сохранение ограничений может превратить временные задержки в прямые экономические потери.

По оценкам экспертов, самые большие сложности возникнут в период активного выхода нового урожая на рынок. Дефицит экспортных мощностей может составить около 2,9 млн тонн в августе, 2,8 млн тонн – в сентябре и 3,3 млн тонн – в октябре.

Почему возникла проблема

Главной причиной называют ограниченные возможности альтернативных маршрутов экспорта.

Дунайские порты зависят от уровня воды и осадки судов, железнодорожные перевозки от пропускной способности пограничных переходов и перегрузочной инфраструктуры, а автомобильная логистика остается слишком дорогой для таких объемов грузов.

В УКАБ отмечают, что именно август-октябрь традиционно является одним из активных периодов для экспорта нового урожая, поэтому нагрузка на логистическую систему существенно возрастает.

Какую продукцию могут не вывезти

Наибольшая доля невывезенных объемов будет приходиться на зерновые культуры, прежде всего, пшеницу и кукурузу.

Часть масличных культур можно скорее переориентировать на западную границу, однако этого недостаточно для компенсации общего дефицита транспортных возможностей.

Сколько валютной выручки рискует потерять Украину

По сдержанному ценовому сценарию отложенная валютная выручка в августе-октябре может составить около 1,9 млрд долларов.

Если экспортные цены будут оставаться выше, объем недополученных поступлений может вырасти почти до 2,8 млрд долларов.

Аналитики отмечают, что эти средства не обязательно будут утрачены окончательно, ведь часть продукции можно будет экспортировать позже. В то же время, даже несколькомесячная задержка означает для аграриев дополнительные затраты на хранение, накопление запасов, давление на внутренние цены и ухудшение ликвидности предприятий.

Фото: география экспорта пшеницы из Украины в 1 полугодии 2026 года (Инфографика РБК-Украина)

Последствия для мирового рынка

Сокращение поставок примерно на 9 млн тонн будет означать временное уменьшение предложения аграрной продукции из Черноморского региона.

В результате, другим странам придется частично замещать украинские объемы, что может усилить конкуренцию за доступное зерно и поддержать мировые цены.

В УКАБ считают, что ключевым фактором будет продолжительность логистических ограничений. Если альтернативные маршруты быстро нарастят пропускную способность, значительная часть экспорта будет отложена. Если проблемы сохранятся дольше, отложенная выручка может превратиться в прямые экономические потери для агросектора.