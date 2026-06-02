Украина может производить 20 млн дронов и тысячи ракет в год: что для этого нужно

Украинская оборонная промышленность способна в перспективе производить до 20 миллионов беспилотников ежегодно, а также выпускать тысячи ракет различного назначения — как для глубоких ударов, так и для систем противовоздушной обороны.

Призыв к партнерам НАТО

Заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник во время онлайн-выступления на Весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая в этом году проходила в Литве и собрала около 250 парламентариев из стран Альянса и государств-партнеров.

Он подчеркнул необходимость усиления международной поддержки и инвестиций в украинское оборонное производство, а также призвал союзников выйти на уровень помощи в размере 60 млрд долларов в текущем году.

Приоритетные направления поддержки

По словам представителя Минобороны, Украине необходимы оперативные решения, которые позволят усилить обороноспособность уже в ближайшее время. Среди ключевых направлений:

системы противовоздушной обороны и ракеты для Patriot;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм;

финансирование поставок через механизм PURL;

прямые инвестиции в производство украинских дронов и ракет.

Баник подчеркнул, что при наличии стабильного финансирования украинские предприятия способны быстро масштабировать производство и обеспечить фронт необходимым вооружением уже в течение года.

Технологический опыт войны

Украина, по словам заместителя министра, уже изменила характер современной войны, сделав ее более технологичной и экономически эффективной.

В частности, применение ударных дронов средней дальности позволяет наносить тысячи ударов ежемесячно и нарушать логистику противника в глубине его территории.

Также он отметил развитие FPV-дронов и цифровых решений, которые обеспечивают разведку, анализ данных и оперативное принятие решений в реальном времени.

Партнерство с НАТО

Отдельно Баник подчеркнул, что Украина готова делиться с союзниками боевым опытом, технологиями и данными, полученными в ходе войны.

По его словам, это позволит укрепить обороноспособность стран НАТО и развивать совместные технологические решения.

Он отметил, что Украина рассматривает сотрудничество с Альянсом как долгосрочное и взаимовыгодное, основанное на обмене опытом и интеграции оборонных возможностей.