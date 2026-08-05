Украина может возобновить экспорт, несмотря на блокаду морского коридора, - Сибига

"Мы уже обратились к нашим союзникам и партнерам, чтобы они помогли деблокировать наш морской экспорт путем усиления давления на Москву. Ведь, атакуя гражданские суда, Россия также убивает членов экипажей, преимущественно иностранцев", - подчеркнул Сибига.

Он обратил внимание на то, что Россия фактически распространяет свой террор далеко за пределы Черного моря, атакуя гражданские суда.

Глава МИД не скрывает, что для экономики Украины это огромный вызов и действительно серьезная проблема.

Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский поручил немедленно активизировать программу "Коридоры солидарности" Европейского Союза.

"Мы сейчас проводим активные консультации со всеми нашими соседями - Молдовой, Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей. Обсуждаем, как расширить инфраструктуру и создать необходимые условия, чтобы помочь Украине транспортировать зерно на третьи рынки", - подтвердил Сибига.

По его словам, речь идет именно о транзите по территории этих стран, как это было организовано в 2022 году по наземным коридорам. Там, где это возможно, планируют также задействовать порты этих государств.

Главная цель - обеспечить доставку украинской продукции к месту назначения.

"Поэтому делаем все возможное, чтобы это произошло и были созданы необходимые условия для экспорта украинской продукции", - заверил глава МИД.

На этом фоне Сибига напомнил, что именно из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину мировой продовольственный индекс цен вырос на 25%.