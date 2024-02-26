Украина может вдвое увеличить экспорт продовольствия, - проект стратегии

"В соответствии с тенденциями развития отечественного агропромышленного комплекса, в среднесрочной перспективе потенциал производства агропродукции в Украине может составить до 200 млн тонн, а зерновых и масличных культур - до 150 млн тонн, что может позволить почти вдвое увеличить объемы экспортных поставок сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, готовых продуктов питания", - говорится в документе.

Как отмечают авторы проекта стратегии, украинский агропромышленный комплекс в краткосрочной перспективе может стать самым привлекательным инвестиционным win-win портфелем. Инвестиционный портфель отечественного агропромышленного комплекса оценивается в 57 млрд. долларов.

Потребление в Украине

Согласно документу, потребление основных видов сельскохозяйственной продукции в расчете на одного человека в 2023 году ожидаемо находилось на уровне предыдущих периодов и составляло: зерновых культур - более 100 кг/чел (доля импорта 1,6% от объема фонда пищевого потребления), подсолнечного масла - 7,4 кг/чел (доля импорта - 0,4% от годового фонда потребления), сахара - 27,7 кг/чел (доля импорта - 1% от годового фонда потребления), мяса всех видов - 54,5 кг/чел (доля импорта - 5,6% от годового фонда потребления), яиц - 253 шт/чел (доля импорта - 2% от годового фонда потребления), молока - 203,6 кг/чел (доля импорта - 6,1 % от годового фонда потребления).

В то же время, согласно данным FAOSTAT, среднее потребление в рационе всего протеина в Украине в 2018 году составляло 88 г/чел/день (Польша - 104,7 г/чел/день, Германия - 104,3 г/чел/день), в том числе протеина животного происхождения - 40,7 г/чел/день (Польша - 57 г/чел/день, Германия - 62,7 г/чел/день), а средняя энергообеспеченность рациона против минимально необходимого в Украине в 2020 году составляла 123% (Польша и Германия – по 140%).

Урожай в Украине

Напомним, Министерство аграрной политики Украины повысило прогноз урожая благодаря рекордной урожайности зерновых. Общий объем урожая зерновых и масличных культур на 2023 год составляет 81,3 млн тонн.

По данным министерства, увеличился уровень урожайности зерновых – до 54,7 ц/га. Это рекордный показатель для Украины.

Высокий урожай был одним из основных факторов низкой инфляции во второй половине 2023 года, которая упала до 5,1% - самого низкого уровня с 2020 года.