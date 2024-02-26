Україна може вдвічі збільшити експорт продовольства, - проект стратегії

"Відповідно до тенденцій розвитку вітчизняного агропромислового комплексу, в середньостроковій перспективі потенціал виробництва агропродукції в Україні може скласти до 200 млн тонн, а зернових та олійних культур - до 150 млн тонн, що може дозволити майже вдвічі збільшити обсяги експортних поставок сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, готових продуктів харчування", - йдеться в документі.

Як зазначають автори проекту стратегії, український агропромисловий комплекс в короткостроковій перспективі може стати найпривабливішим інвестиційним win-win портфелем. Інвестиційний портфель вітчизняного агропромислового комплексу оцінюється у 57 млрд доларів.

Споживання в Україні

Згідно з документом, споживання основних видів сільськогосподарської продукції в розрахунку на одну особу у 2023 році очікувано знаходилось на рівні попередніх періодів та становило: зернових культур - більше 100 кг/особа (частка імпорту 1,6% від обсягу фонду харчового споживання), олії соняшникової - 7,4 кг/особа (частка імпорту - 0,4% від річного фонду споживання), цукру - 27,7 кг/особа (частка імпорту - 1% від річного фонду споживання), м’яса всіх видів - 54,5 кг/особа (частка імпорту - 5,6% від річного фонду споживання), яєць - 253 шт/особа (частка імпорту - 2% від річного фонду споживання), молока - 203,6 кг/особа (частка імпорту - 6,1% від річного фонду споживання).

Водночас, відповідно до даних FAOSTAT, середнє споживання в раціоні всього протеїну в Україні у 2018 році складало 88 г/особа/день (Польща - 104,7 г/особа/день, Німеччина - 104,3 г/особа/день), й у тому числі протеїну тваринного походження - 40,7 г/особа/день (Польща - 57 г/особа/день, Німеччина - 62,7 г/особа/день), а середня енергозабезпеченість раціону проти мінімально необхідного в Україні у 2020 році складала 123% (Польща та Німеччина - по 140%).

Врожай в Україні

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики України підвищило прогноз врожаю завдяки рекордній урожайності зернових. Загальний обсяг урожаю зернових та олійних культур на 2023 рік становить 81,3 млн тонн.

За даними міністерства, збільшився рівень урожайності зернових - до 54,7 ц/га. Це рекордний показник для України.

Високий урожай був одним із основних факторів низької інфляції у другій половині 2023 року, яка впала до 5,1% - найнижчого рівня з 2020 року.