Украина может рассчитывать на мощный пакет помощи на саммите НАТО, - Блинкен

"Что касается Украины, то, основываясь на сегодняшних дискуссиях, я думаю, первое, что можно сказать, это то, что в Вильнюсе, когда лидеры встретятся на саммите, мы и наши друзья в Украине можем рассчитывать на очень мощный пакет как политической, так и материальной помощи", - подчеркнул чиновник.

По его словам, все союзники поддерживают обязательства, которые они взяли на себя в ходе Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, когда они пообещали Украине членство в Альянсе.

Госсекретарь отметил, что сейчас основное внимание уделяется укреплению отношений между Украиной и НАТО, а также приведение нашей страны к стандартам Альянса.

"И я думаю, что мы увидим это на саммите в Вильнюсе, а также увидим укрепление политических отношений между НАТО и Украиной", - добавил Блинкен.

Ожидания от саммита НАТО

Напомним, официальные представители Украины уже несколько раз называли свои ожидания от саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. В частности, наша страна ожидает определенных договоренностей насчет гарантий безопасности на фоне полномасштабной войны с Россией.

Также украинские чиновники полагают, что союзники по НАТО могут сформулировать более конкретные обещания по членству Украины в Альянсе.

При этом заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что Украина может ожидать более четкого выражения поддержки от союзников.