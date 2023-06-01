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Украина может рассчитывать на мощный пакет помощи на саммите НАТО, - Блинкен

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Осло, Четверг 01 июня 2023 16:04
Украина может рассчитывать на мощный пакет помощи на саммите НАТО, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, государственный секретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны-члены НАТО планируют выделить мощный пакет политической и материальной помощи Украине в ходе саммита, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Что касается Украины, то, основываясь на сегодняшних дискуссиях, я думаю, первое, что можно сказать, это то, что в Вильнюсе, когда лидеры встретятся на саммите, мы и наши друзья в Украине можем рассчитывать на очень мощный пакет как политической, так и материальной помощи", - подчеркнул чиновник.

По его словам, все союзники поддерживают обязательства, которые они взяли на себя в ходе Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, когда они пообещали Украине членство в Альянсе.

Госсекретарь отметил, что сейчас основное внимание уделяется укреплению отношений между Украиной и НАТО, а также приведение нашей страны к стандартам Альянса.

"И я думаю, что мы увидим это на саммите в Вильнюсе, а также увидим укрепление политических отношений между НАТО и Украиной", - добавил Блинкен.

Ожидания от саммита НАТО

Напомним, официальные представители Украины уже несколько раз называли свои ожидания от саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. В частности, наша страна ожидает определенных договоренностей насчет гарантий безопасности на фоне полномасштабной войны с Россией.

Также украинские чиновники полагают, что союзники по НАТО могут сформулировать более конкретные обещания по членству Украины в Альянсе.

При этом заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что Украина может ожидать более четкого выражения поддержки от союзников.

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