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Украина имеет значительные дальнобойные возможности, и будет это использовать, - Зеленский

Вторник 19 ноября 2024 17:20
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Украина имеет значительные дальнобойные возможности, и будет это использовать, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

У Украины есть значительные дальнобойные возможности. Однако детали по этому поводу не будут раскрываться.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

У Зеленского спросили, правда ли то, что Силы обороны Украины нанесли повторный удар по составу боеприпасов в Брянской области с помощью ATACMS. На что тот заявил, что у Украины есть значительные дальнобойные возможности.

"Простите, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства. У нас теперь есть "Длинные Нептуны", и не один, и теперь у нас есть ATACMS. Мы все это будем использовать", - сказал Зеленский.

Разрешение на удары по России

На днях появилась информация, что США разрешили использование Украиной американского вооружения для нанесения ударов по территории России. Однако официально это подтвердил сегодня заместитель госсекретаря США в странах Западного полушария Брайан А. Николс.

Интересно и то, что в ночь на 19 ноября Силы обороны Украины нанесли повторный удар по составу боеприпасов в Брянской области. Там были зафиксированы 12 вторичных взрывов и детонация. Это уже вторая атака на этот состав, до этого он был атакован официально подтвердившими в Генеральном штабе ВСУ дронами.

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