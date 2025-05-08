Украина может усилить контроль за языком в соцсетях: кто будет отвечать за нарушения

На первом заседании рабочей группы по наработке изменений в языковом законодательстве Кремень отметил, что усиление позиций государственного языка в сферах образования, интернета и обслуживания являются критически важными для национальной безопасности.

"Надеюсь, что в ближайшее время будут подготовлены законодательные предложения, которые усилят позиции украинского языка в сферах образования, интернета и обслуживания", - сказал он.

По его словам, в условиях российско-украинской войны, когда враг атакует не только на поле боя, но и информационно, важно вовремя и эффективно противостоять кремлевской пропаганде.

"Вопрос языка - это вопрос нашей идентичности. Именно поэтому защита государственного языка и усиление ответственности за нарушение языкового законодательства - это шаги на пути противодействия захватническим планам недоимперии", - отметил Кремень.

Известно, что рабочая группа будет работать над подготовкой предложений, которые позволят: