Дети в Украине стали меньше общаться на украинском языке: языковой омбудсмен назвал причины

В Украине наблюдается замедление процессов украинизации, что вызывает беспокойство государственных институтов. В частности, дети стали реже общаться на украинском языке как в школе, так и дома и в социальных сетях.

По данным омбудсмена, лишь 37% учеников общаются на украинском языке с друзьями, а дома на украинском разговаривают 39% школьников. Также на 10% уменьшилось количество молодежи, которая отдает предпочтение украинскому языку в интернете.

"Российский враг продолжает противодействовать украинской идентичности, оккупируя социальные сети, телеграмм-каналы, на юге и востоке - медиапространство, пробивая путь к сознанию молодых украинцев", - отметил языковой омбудсмен.

Кремень подчеркнул, что утверждение украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни должно стать стратегической задачей Украинского государства. Он призвал обеспечить доминирование и динамичное развитие украинского языка, а также соблюдение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Отметим, закон вступил в силу пять лет назад и постепенно вводит новые положения. В частности, с 16 июля 2024 года все печатные медиа обязаны иметь украиноязычную версию. Однако, по словам Кременя, в языковой сфере остается ряд проблем, в частности русификация интернет-пространства и уменьшение показателей использования украинского в образовательной среде.