Даже в бомбоубежище. В школах начались проверки на украинский язык: что известно
В украинских школах начались проверки на использование государственного языка. Причем речь идет не только об уроках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис языкового омбудсмена.
Каковы цели мониторинга
Третий этап мониторинга в школах начался 28 апреля. Цели исследования:
- выявить тенденции в использовании украинского языка в сфере образования
- выявить факторы, которые влияют на язык учеников в школе и за ее пределами
- оценить мотивацию к изучению украинского языка
- изучить наличие и качество методичек для изучения украинского языка
Где должен звучать украинский язык в школах
Языковой омбудсмен Тарас Креминь напоминает, что образовательный процесс касается всех видов деятельности на территории школы.
"Украинский должен звучать не только на уроках, на переменах, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и бомбоубежище. Он должен быть везде", - отметил он и добавил, что создание дополнительных возможностей для учеников - это лучшая инвестиция в будущее.
Отметим, согласно ст. 21 закона о государственном языке, украинский является обязательным языком в учебных заведениях. Подобные мониторинги уже проводились в течение 2022-2025 годов и включали опросы учеников, их родителей и учителей не только в школах, но и в повседневной жизни.
Напомним, согласно опросу КМИС, до 38% украинцев все еще считают, что русский язык может изучаться в школах как один из иностранных. Из них только 9% уверены, что русский нужно учить на уровне с украинским или, по крайней мере, на более высоком уровне, чем другие иностранные языки.
Также сообщалось, что Министерство образования и науки готовится обновить концепцию изучения иностранных языков. Внедрение начнется осенью - для пятиклассников в художественной, естественной и технологической сферах.