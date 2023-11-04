Украина добилась отличного прогресса на пути в ЕС, - глава Еврокомиссии

Украина добилась замечательного прогресса на пути к членству в Европейском союзе.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг с президентом Владимиром Зеленским.

"Я должна сказать, что вы добились замечательного прогресса. Мы на следующей неделе это подтвердим, когда Комиссия представит свой отчет о расширении", - заявила она.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС поражен реформами, которые "вы осуществляете в разгар войны".

"Мы не должны забывать, что вы ведете войну за собственное существование. И в то же время вы глубоко реформируете свою страну. И вы реформируете систему правосудия, боретесь с влиянием олигархов, боретесь с отмыванием денег", - добавила она.

Председатель Еврокомиссии заявила, что Украина находится в процессе завершения больших реформ.

"И если это произойдет, я в этом уверена, что украинская амбициозная цель перехода на следующий этап процесса вступления будет достигнута", - заявила фон дер Ляйен.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Киев должен выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноценным членом блока.

В конце сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году.

Больше о прогнозах того, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и что может этому помешать – в материале РБК-Украина.

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