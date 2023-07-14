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Украина может получить приглашение в НАТО до того, как выполнит национальную программу, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина может получить приглашение присоединиться к НАТО еще до того, как выполнит Годовую национальную программу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

Он сообщил, что до конца года состоится встреча министров иностранных дел НАТО. В частности, на саммите в Вильнюсе проговорили, какие решения могут быть приняты на этой встрече.

"Но скажу вам так, что НАТО это такая "прикольная" институция в отличие от ЕС, где все так супер зарегламентировано. И процессуально НАТО очень политическая институция. Поэтому я не удивлюсь, если приглашение стать членом НАТО Украина получит гораздо быстрее, чем будет выполнено то, о чем мы договоримся в рамках Годовой национальной программы (РНП)", - сказал министр.

Годовая национальная программа

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе, Украина так и не получила четких условий и графика вступления. При этом на нем было согласовано совместное коммюнике по Украине, в котором обозначили видение того, каким должен быть путь Украины к членству в Альянсе.

В частности, отмечено, что Украина получит приглашение после того, как страны блока согласятся на это, и государство выполнит определенные условия. При этом для государства отменили ПДЧ (План действий к членству).

В то же время, Украина должна выполнить Годовую национальную программу до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что сейчас ведутся консультации о том, что это будет за документ. Важно, что он будет одобрен в двустороннем формате, и это будет краткая программа.

Она также отметила, что в первую очередь Украина будет сконцентрироваться на блоках, касающихся взаимосовместимости и невоенной помощи. В частности, построения совместимых с НАТО систем, включая ПВО, а также управление определенными ресурсами, реабилитацию и имплементацию стандартов НАТО в обороне.

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НАТОДмитрий КулебаМИД Украины