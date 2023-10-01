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Украина может получить обновленные "Байрактары": вопросы уже рассматривают

Киев, Воскресенье 01 октября 2023 16:00
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Украина может получить обновленные "Байрактары": вопросы уже рассматривают Фото: Владимир Зеленский и Халук Байрактар (twitter.com/haluk)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные могут получить улучшенную версию беспилотника Bayraktar TB2 турецкой компании Baykar. Вопрос уже рассматривают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора компании Baykar Makina Халука Байрактара в интервью "Радио Свобода".

"По Bayraktar Akinci, это вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно. Украинские военные хорошо разбираются в том, что мы производим и во что инвестируем. Поэтому наш план - производить все системы, которые мы имеем, здесь (в Украине, - ред.)", - сказал он.

Байрактар напомнил, что его компания поставляет украинской армии беспилотники Bayraktar TB2, известные среди украинцев. По его словам, в Украине есть компания из 50 человек, поддерживающих эскадрилью.

"У нас есть необходимые для этого разрешения. Поэтому мы можем полностью производить Bayraktar TB2, а не собирать его. Также здесь мы можем полностью производить Bayraktar Akinci. На это у нас есть разрешения от нашего правительства, что демонстрирует, насколько мы приблизились к воплощению", - добавил он.

Что известно о дроне Akinci

Турецкая компания Baykar уже тестирует дрон Bayraktar Akinci. У этого ударного беспилотника украинский двигатель и разумная система наведения HGK-82.

Ранее беспилотник Akinci с украинским двигателем поразил цель на расстоянии 140 километров.

Bayraktar в Украине

Напомним, что компания Baykar является производителями беспилотников Bayraktar, которые Украина активно использует в войне. Кроме того, компания передавала украинским военным несколько беспилотников бесплатно.

Также директор Baykar решил построить завод в Украине. Он уже приобрел в Украине земельный участок по строительству завода по производству беспилотников Bayraktar.

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