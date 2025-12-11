Украина может получить наименьшую военную помощь с начала войны, - Кильский институт

Согласно данным проекта " Отслеживание поддержки Украины", после рекордно активной первой половины 2025 года объемы новых обязательств быстро упали летом и продолжили уменьшаться осенью.

За период 2022-2024 годов доноры в среднем выделяли около 41,6 млрд евро ежегодно. Зато в 2025-м сумма составила лишь 32,5 млрд.

Чтобы выйти на уровни предыдущих лет, Европе и другим партнерам пришлось бы выделять еще 9,1 млрд евро до конца года, что вдвое превышает темпы последних месяцев.

"Европа не смогла сохранить импульс начала года и не компенсирует потерю американской помощи", - объясняет руководитель проекта профессор Кристоф Требеш.

По его словам, если тенденция сохранится, 2025-й станет годом с самым низким уровнем новых ассигнований с начала полномасштабной войны.

Разрывы между донорами усиливаются

Несмотря на общее падение, отдельные страны нарастили поддержку. Германия почти втрое увеличила ежемесячные военные ассигнования, а Франция и Великобритания - более чем вдвое.

Впрочем, в пересчете на ВВП они все равно остаются ниже Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции, которые стабильно входят в группу самых щедрых доноров.

При этом Италия и Испания стали слабыми звеньями:

Италия уменьшила и так низкие уровни помощи на 15%,

Испания в 2025 году не предоставила никакой новой военной поддержки.

"Снижение активности Испании и Италии является серьезным шагом назад, который делает европейскую помощь менее сбалансированной", - отмечает руководитель проекта Таро Нишикава.

Система "Отслеживание поддержки Украины"

Проект фиксирует военную, финансовую и гуманитарную помощь от 41 государства с 24 января 2022 года. В нее входят страны ЕС, Большой семерки, Южная Корея, Австралия, Турция и другие ключевые партнеры.

База учитывает официальные правительственные обещания, данные Еврокомиссии и ЕИБ, а также оценивает стоимость помощи в натуральной форме по рыночным ценам.

Частные пожертвования или взносы международных организаций не включены, как и поддержка государствам, принимающим украинских беженцев.

Проект регулярно обновляется и уточняется, ведь именно он дает одно из наиболее точных представлений о динамике реальной внешней поддержки Украины - и одновременно показывает, насколько критичным остается сохранение стабильных темпов помощи.