Украина может обменять 96 млрд евро субсидий ЕС на смягчение экологических норм, - Reuters

Украина может рассмотреть возможность отказа от аграрных субсидий Европейского Союза на 96,5 млрд евро в обмен на смягчение требований "Зеленого курса" блока во время переговоров о вступлении, которые начнутся в следующем месяце.

Об этом заявил анонимный украинский чиновник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Украина, обладающая огромным аграрным комплексом, способным прокормить сотни миллионов людей, была приглашена вступить в ЕС в прошлом году и в марте начнет отраслевые переговоры о своем вступлении, чтобы гармонизировать свое законодательство с требованиями ЕС.

Интеграция обширного сельскохозяйственного сектора Украины, который до полномасштабного вторжения России в 2022 году был четвертым по величине поставщиком зерна в мире, в Европейский Союз, вероятно, будет очень чувствительным, как политически, так и экономически.

Киев может иметь право на получение 96,5 млрд евро в виде субсидий в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС в течение семи лет, если нынешние правила будут применяться к расширенному союзу.

Однако "Зеленый курс" ЕС, который на протяжении десятилетий устанавливает сельскохозяйственные правила для 27 членов блока, может больше затруднить бизнес для украинских фермеров, чем работа без субсидий, предоставляемых блоком, сказал источник.

"Мне кажется, что идеальная стратегия переговоров (достичь) меньших ограничений на торговлю, меньших ограничений на окружающую среду (для украинских фермеров), и мы готовы обменять это на субсидии", - сказал чиновник.

Избежать бюрократии

"Мы должны защищать нашу конкурентоспособность, мы не должны создавать бюрократию, которая остановила бы развитие, особенно в наших условиях - например, получить десять экологических сертификатов за какую-то мелочь", - сказал он.

Сельскохозяйственный сектор имеет решающее значение для разрушенной во время войны экономики Украины, и до войны в стоимостном выражении зерно составляло половину всего украинского экспорта.

Украина уже продает значительную часть своей сельскохозяйственной продукции в ЕС, и в качестве члена ее экспорт не будет подвергаться тарифам или квотам.

Переговоры проходят в непростое время, когда фермеры по всей Европе в последние недели вышли на улицы в знак протеста против правил ЕС "Зеленый курс" по защите животных и использованию пестицидов, а также против необходимости оставить 4% сельскохозяйственных угодий под паром.

Выплаты субсидий Киеву могут также привести к сокращению фермерских субсидий существующим государствам-членам примерно на 20%, сообщила Financial Times прошлой осенью.

Решение ЕС отменить импортные пошлины на все украинские продукты питания в 2022 году уже вызвало протесты в соседних странах-членах блока, поскольку фермеры изо всех сил пытаются конкурировать с более дешевой украинской сельскохозяйственной продукцией.

Европейская комиссия в прошлом месяце заявила, что продлит отмен импортных пошлин на украинский экспорт.

Но Еврокомиссия также предложила меры по ограничению импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и обеспечению большей гибкости в правилах использования паровых земель в попытке подавить протесты разгневанных фермеров во Франции и других членах ЕС.

Без субсидий

Ослабление жестких экологических норм, новые субсидии и снижение налогов - ключевые требования, выдвинутые протестующими европейскими фермерами, которые считают, что такие шаги защитят их от внешних конкурентов, таких как Украина.

Многие украинские фермеры считают, что вступление в союз даст им доступ к масштабным субсидиям, которые позволят увеличить урожай и принести больше доходов.

Однако некоторые чиновники говорят, что субсидии могут, наоборот, сыграть против Украины.

"Я думаю, что это проблема. Субсидии в сельском хозяйстве очень часто играют плохую роль, когда они становятся обезболивающим и к ним привыкаешь", - сказал чиновник.

Украинские фермеры могут стать менее динамичными, считает источник.

"Когда ты живешь в системе дотаций, ты к ним привязан. Если у тебя есть субсидия на морковь, то сеять будут только морковь", - отметил он.