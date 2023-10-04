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Украина получит право на 186 млрд евро помощи при вступлении в ЕС, - FT

Украина, Среда 04 октября 2023 10:07
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Украина получит право на 186 млрд евро помощи при вступлении в ЕС, - FT Фото: Украина после вступления в ЕС получит 186 млрд евро помощи (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

После вступления в Европейский Союз Украина получит право на получение 186 млрд евро из бюджета блока в течение семи лет.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечает издание, расчеты генерального секретариата совета, органа, представляющего правительства 27 государств-членов блока, свидетельствуют, что с появлением девяти новых членов бюджет ЕС увеличится на 21% до 1,47 трлн евро.

Согласно действующим правила ЕС, Украина получит право на получение 96,5 млрд евро в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС (САР) в течение семи лет.

Украина также будет иметь право на получение 61 млрд евро из фондов объединения ЕС, которые используются на улучшение инфраструктуры в самых бедных странах-членах ЕС. По оценкам Financial Times, с девятью новыми государствами-членами Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта утратят права на такое финансирование.

Влияние Украины на режим сельскохозяйственных субсидий ЕС будет самым большим. Украина станет крупнейшим получателем помощи от блока на 41,1 млн га используемых сельскохозяйственных площадей, оттеснив Францию на второе место. Это означает, что выплаты существующим получателям снизятся на 20% на гектар сельскохозяйственной земли.

Финансовая стоимость вступления всех девяти членов (Украина, Молдова, Грузия и шесть государств Западных Балкан) в бюджете составит 257 млрд евро. Побочные эффекты для действующих стран-членов ЕС будут включать сокращение субсидий фермерам примерно на 20%.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

По данным издания Politico, Европейский Союз, вероятно, уже к декабрю этого года объявит о начале переговоров о членстве Украины.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году, если обе стороны выполнят поставленные перед ними условия.

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