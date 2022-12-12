Олимпийский комитет США поддержал допуск российских спортсменов к Олимпиаде'2024

Несмотря на агрессию против Украины и военные преступления РФ, а также вопреки собственным позициям, высказанным еще в мае этого года, Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) поддержал стремление Международного олимпийского комитета (МОК) вовлечь в соревнования на Олимпиаде в 2024 году российских и белорусских спортсменов.

Как пишет издание, единственное условие - эти спортсмены не будут выступать под флагами своих стран или в их цветах либо при любых других обозначениях РФ и Беларуси. Такое заявление лидера USOPC Сюзанны Лайонс прозвучало после саммита в штаб-квартире МОК в Лозанне, в котором приняло участие около 20 олимпийских чиновников мира. Она надеется получить "нейтральных" российских спортсменов на летних Олимпийских играх, сохраняя запрет на Российскую Федерацию. И добавила, что такой баланс необходим для сохранения олимпийских идеалов вовлечения спортсменов, несмотря на иногда неприемлемые или даже насильственные действия их правительств.

"США поддерживают поиск способа для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, чтобы они могли вернуться и соревноваться. Несмотря на то, что это оставляет довольно неприятный привкус. Мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов", - подчеркнула лидер олимпийского движения в США.

По словам Лайонс, санкции МОК для спортсменов из РФ и Беларуси во время Олимпиады в Париже будут строже, чем санкции на зимних играх 2022 года в Пекине.

Однако WSJ отмечает, что на встрече в Швейцарии присутствовали только национальные олимпийские комитеты США, Китая и России. При этом, предполагая ожидаемый отказ со стороны европейских стран, официальные лица Олимпийских игр обсудили проведение некоторых соревнований именно в Париже, хотя обычно они могут состояться в Европе и за тысячи миль. Но обсуждения предварительные, поэтому сроки и логистика этих событий еще неизвестны.