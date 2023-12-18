Украина, Молдова и Армения присоединились к санкциям ЕС против России

Отмечается, что 4 декабря текущего года Совет ЕС продлил действующие санкции еще на двенадцать месяцев, до 8 декабря 2024 года, и внес поправки в список физических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры.

К этому решению Совета присоединились:

Северная Македония,

Черногория;

Албания;

Украина;

Республика Молдова;

Босния и Герцеговина;

Исландия;

Лихтенштейн;

Норвегия;

Армения;

Азербайджан.

"Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.

О чем идет речь

Ранее сообщалось, что ЕС продлил часть санкций против России за нарушение прав человека. Они будут действовать почти до конца 2026 года.

На три года были продлены ограничения в отношении бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александра Калашникова, главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора России Игоря Краснова и директора Росгвардии Виктора Золотова.

12 пакет санкций против РФ

Ранее корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил о том, что послы ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России, но на этот раз не из-за Венгрии.

Этому препятствовала Австрия, которая потребовала от Украины исключить банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Politico сообщило, что сегодня, 18 декабря, состоится короткая письменная процедура принятия, а также публикации 12-го пакета санкций Европейского союза против России.