ЕС уже сегодня примет новые санкции против России, - Politico

Сегодня, 18 декабря, состоится краткая письменная процедура принятия, а также публикация 12-го пакета санкций Европейского союза против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Австрия сняла свои возражения по 12-му пакету санкций, а это, в свою очередь, открывает путь к началу письменной процедуры окончательно принятия пакета.

"По словам одного из дипломатов, сегодня (18 декабря, ред.) состоится короткая письменная процедура принятия, и на сегодня же запланирована публикация", - пишет издание.

Как напоминает Financial Times, главным беспокойством Австрии было включение Raiffeisen Bank International в список "международных спонсоров войны", впрочем, в субботу, 16 декабря Украина исключила его оттуда на время переговоров с Европейской комиссией.

Отмечается, что австрийский банк продолжает работать в России. Несмотря на то, что он сокращает свой бизнес, на страну приходится половина его доходов в этом году.

Как отмечают дипломаты, поскольку другие 26 стран-членов ЕС уже подписались, вероятно, что новый пакет санкций примут уже сегодня.

Что войдет в санкции

С 1 января будет введен запрет на российские бриллианты, как это было согласовано группой стран G7. В частности ожидается ужесточение соблюдения ограничения цены на российскую нефть.

Между тем алюминий впервые попадет под ограничения: будет запрещен импорт проволоки, фольги, труб и трубок. Однако промышленность ЕС лоббирует гораздо больше, отмечая, что продукция, на которую распространяются санкции, составляет лишь 15 процентов импорта.

В частности ожидается ослабление контроля за импортом предметов роскоши. Гражданам ЕС позволят оставлять автомобили, которые вывозят из России, при условии, что страна, где они пересекут границу - дает на это согласие.

Блокировка Австрией санкций против РФ

12 декабря послы Европейского союза не смогли согласовать новый пакет санкций против России. Принятию решения помешала Австрия, поскольку Вена потребовала от Украины исключить банковскую группу Raiffeisen Bank International из перечня международных спонсоров войны.

Банк не продал свой бизнес после вторжения России в Украину и продолжил работу на российском рынке. В феврале Управление по контролю за иностранными активами США начало расследование операций RBI в России, частично оккупированных территориях Украины и Сирии.