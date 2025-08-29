Украина могла получить еще одну батарею Iris-T, - СМИ

Неназванные источники German Aid to Ukraine сообщили, что поставки новой системы Iris-T SLM в Украину состоялись две недели назад. При этом украинских защитников за несколько недель обучили управлению системой в прошлом месяце.

При благоприятных условиях каждая батарея способна защищать территорию площадью до 40 квадратных километров и поражать цели на высоте до 20 километров, демонстрируя высокую эффективность против дронов, крылатых ракет, вражеских самолетов и прочих объектов.

В стандартный комплект батареи входят три пусковые установки IRIS-T SLM, радар воздушного наблюдения и обнаружения целей TRML-4D, тактический командный пункт, автомобиль для перезарядки, транспорт для запчастей и мобильная мастерская.

Кроме того, Украина получила две дополнительные пусковые установки IRIS-T SLS, которые имеют меньшую зону действия и более низкую стоимость производства и закупки, что делает их особенно подходящими для поражения дронов и других подобных целей.

По информации German Aid to Ukraine, на сегодняшний день немецкое правительство уже передало две из четырех обещанных на 2025 год систем, однако сомнительно, что оставшиеся две удастся поставить до конца года.