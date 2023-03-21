ua ru
Вт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин разработал пилотный проект по финансированию соцучреждений, - Шмыгаль

Новина українською →
Украина, Вторник 21 марта 2023 18:30
Кабмин разработал пилотный проект по финансированию соцучреждений, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров разработал пилотный проект о переходе некоторых соцзаведений на финансирование по модели того, как работает система медицинских гарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Кабинете министров.

"В рамках реформы социального сектора также есть сегодня в повестке дня пилотный проект о переходе некоторых соцзаведений на финансирование по модели того, как работает система медицинских гарантий", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас в Украине на медицинские учреждения выделяется не фиксированная сумма, а идут выплаты за количество услуг, предоставленных пациентам. В рамках пилотного правительство планирует ввести похожую модель для социальных услуг в двух заведениях Минсоцполитики.

"Мы уже видели, что такая модель способствует повышению качества услуг и эффективности использования бюджетных средств. Поэтому будем ее применять и развивать", - добавил премьер.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украине в 2023 году изменится принцип предоставления сразу шести видов социальной помощи. Их обещают предоставлять быстрее, качественнее и доступнее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики Денис Шмыгаль
NEWS
Обучение украинских пилотов на западных истребителях может занять полгода, - генерал
Обучение украинских пилотов на западных истребителях может занять полгода, - генерал
DAILY
Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе