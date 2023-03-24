Украина будет иметь прямое грузовое сообщение с Рени через Молдову, - Шмыгаль

Правительство сегодня примет решение об изменениях в межправительственное соглашение с Молдовой. Украина будет иметь прямое железнодорожное грузовое сообщение с портом Рени через территорию Молдовы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как отметил премьер-министр, соответствующее решение поможет использовать весь потенциал дунайских портов. Порты на Дунае увеличили грузооборот в 3,5 раза, однако правительство будет работать над их дальнейшим расширением.

"Также сегодня принимаем решение для улучшения логистики с нашими странами-партнерами. Это изменения в межправительственное соглашение Украины и Молдовы. Теперь будем иметь через молдавскую территорию прямое железнодорожное грузовое сообщение с портом Рени", - заявил Шмигаль.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что правительство недавно разработало пилотный проект о переходе некоторых соцзаведений на финансирование по модели того, как работает система медицинских гарантий.

Добавим, что Украина и Молдова также подписали протокол о введении совместного контроля на железнодорожном маршруте к портам на Дунае.

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