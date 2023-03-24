ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина будет иметь прямое грузовое сообщение с Рени через Молдову, - Шмыгаль

Новина українською →
Пятница 24 марта 2023 17:20
Украина будет иметь прямое грузовое сообщение с Рени через Молдову, - Шмыгаль Фото: Денис Шмигаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство сегодня примет решение об изменениях в межправительственное соглашение с Молдовой. Украина будет иметь прямое железнодорожное грузовое сообщение с портом Рени через территорию Молдовы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Также сегодня принимаем решение для улучшения логистики с нашими странами-партнерами. Это изменения в межправительственное соглашение Украины и Молдовы. Теперь будем иметь через молдавскую территорию прямое железнодорожное грузовое сообщение с портом Рени", - заявил Шмигаль.

Как отметил премьер-министр, соответствующее решение поможет использовать весь потенциал дунайских портов. Порты на Дунае увеличили грузооборот в 3,5 раза, однако правительство будет работать над их дальнейшим расширением.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что правительство недавно разработало пилотный проект о переходе некоторых соцзаведений на финансирование по модели того, как работает система медицинских гарантий.

Добавим, что Украина и Молдова также подписали протокол о введении совместного контроля на железнодорожном маршруте к портам на Дунае.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова
NEWS
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию