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Украина масштабировала серийное производство ракет "Нептун", - Умеров

Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украине удалось масштабировать серийное производство ракет "Нептун". Также их усовершенствовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Telegram.

Он отметил, что провел встречу с украинскими производителями ракетного вооружения. Обсуждались планы на 2025 год, ключевые направления и развитие отрасли.

Умеров напомнил, что в 2022 году украинская ракета "Нептун" уничтожила флагман Черноморского флота РФ - крейсер "Москва", что стало историческим моментом. 

По его словам, сейчас производство украинских ракет наращивается. В этом году были произведены первые 100 ракет.

"Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 "Нептун" с усовершенствованием для поражения целей на более далеких расстояниях", - отметил министр. 

Он добавил, что продолжается разработка ракет-дронов, в том числе и "Пяляниці", которая является успешным примером сотрудничества государства и частного сектора. В этом направлении работа ведется и с иностранными партнерами. 

Производство ракет в Украине

Напомним, еще в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина преодолела отметку в 100 ракет собственного производства.

Также глава государства обращал внимание, что Украина разработала четыре новых вида ракет. Сейчас проходят испытания.

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