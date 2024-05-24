В Воздушных силах рассказали, что ждет пилотов, закончивших обучение на F-16 в США
Украинские пилоты, закончившие обучение на истребителях F-16 в Аризоне, пока не будут возвращаться в Украину. Они отправятся в Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.
"Учебный процесс не завершается. Сейчас пилоты возвращаются в Европу и будут готовиться дальше для того, чтобы в дальнейшем прибыть в Украину и продолжить выполнение своих задач", - сказал Евлаш.
Спикер Воздушных сил добавил, что процесс обучения постоянен и касается не только пилотов, но и инженеров. По прибытии в Украину специалисты будут делиться опытом с коллегами.
По словам Евлаша, первые прибывшие в Украину самолеты F-16 будут выполнять задачи по патрулированию, а также будут наносить удары по врагу на линии столкновения.
Что этому предшествовало
Напомним, что партнерами была создана авиационная коалиция, цель которой - обеспечить Украину современными самолетами. Украина получит от союзников истребители F-16
Кроме того, партнеры проводят обучение украинских пилотов на F-16. Учения проходят во многих странах, включая Румынию, Британию, Францию, США (штат Аризона).
Недавно американские военные сообщили, что первая группа украинских пилотов закончила обучение на F-16 в Аризоне.
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