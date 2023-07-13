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Украина должна добиваться открытия всех портов, а не надеяться на действие зернового коридора, - нардеп

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Четверг 13 июля 2023 20:50
Украина должна добиваться открытия всех портов, а не надеяться на действие зернового коридора, - нардеп Фото: Юлия Клименко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Украина еще полтора года назад должна была приступить к усилиям, чтобы остановить российское пиратство на Черном море, и добиться открытия портов и блокирования любых действий РФ в этом регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, первого замглавы комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры ВР Юлию Клименко.

"Этим (открытием портов, - ред.) нужно было заниматься полтора года назад, и не надеяться на действующий зерновой коридор. Я много раз говорила, что нужно укреплять наши Вооруженные силы, и заниматься в международном аспекте признанием России на море и пиратом, и На самом деле море регулируется на 90% международными соглашениями и конвенциями, поэтому нужно было системно заниматься и нужно сейчас системно заниматься на международном уровне в правовом аспекте запретом РФ во что бы то ни стало делать в Черном море. цель и начать добиваться", - подчеркнула Клименко.

По ее словам, этой работой нужно заниматься системно, потому что международное право тяжелое и быстро не двигается. Для того чтобы добиться каких-либо санкций или любых запретов россии в Черном море, нужны годы, поэтому этим нужно заниматься немедленно. Иначе мы не сможем разблокировать порты, а соответственно - восстановить экономику Украины.

"Мы занимаемся всем, чем угодно, кроме усиления Военно-морских сил и международным аспектом запрета россии в Черном море, к сожалению. На этот вопрос вообще никто не обращает внимания, а этим нужно заняться и срочно что-то делать, поскольку не только зерно, а и другие виды экспорта у нас, 60% нашего экспорта идет через море! Мы ожидаем, что можем вернуть экономику, а как мы можем вообще торговать с зарубежными компаниями, если у нас нет возможности вывезти нашу продукцию?" - акцентировала Клименко.

Напомним, в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты ICC Ukraine заявили, что разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта обеспечит Украине поступление минимум $20 млрд в год и значительный прирост ВВП.

В свою очередь вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов.

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