Украина должна выдержать грядущую зиму: Матернова объяснила, что для этого делает ЕС

Украина должна выдержать эту зиму. Европейский Союз всячески помогает ей в этом и будет продолжать оказывать поддержку.

Об этом посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала в эксклюзивной колонке для РБК-Украина .

Матернова напомнила, что ЕС вводил пакеты санкций один за другим, чтобы ограничить возможность России финансировать агрессию и приобретать технологии, необходимые для производства ее вооружений.

Их цель, по словам посла ЕС, не состоит в том, чтобы наказать ради самого наказания. Она в том, чтобы изменить расчеты, которыми Москва руководствуется, принимая решение.

"Такая же логика действует и в отношении переговоров. Устойчивый мир требует последствий за нарушения и доказательства соблюдения договоренностей, прежде чем ограничения начнут пересматривать", - отметила Матернова.

В то же время, по ее словам, способность Украины защищаться остается решающей.

При этом решительность Европы подтверждают конкретные решения.

14 октября Европейская комиссия выплатила еще 2,86 млрд евро из 90 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan.

Эти средства уходят на дроны, системы противовоздушной обороны, ракеты, радары, средства радиоэлектронной борьбы и боеприпасы.

Кредит предусматривает 60 млрд. евро на оборону и 30 млрд. евро в поддержку бюджета на 2026-2027 годы.

"За этими цифрами стоит гораздо больше, чем финансовая помощь. Это лучше защищенные украинские города и более сильная украинская оборонная промышленность", - подчеркнула Матернова.

По ее словам, Европа понимает, что угроза не ограничивается полем боя.

"Гибридная война - это война. Диверсии, кибератаки, дезинформация и устрашение дипломатов - часть более широкой стратегии России. Наша безопасность и безопасность Украины неразрывно связаны", - подчеркнула посол ЕС.

Она отметила, что Украина должна выдержать грядущую зиму.

ЕС в свою очередь продолжает поддерживать аварийные ремонты, энергетическую инфраструктуру и базовые государственные услуги.

"Мы мобилизовали пакет подготовки к зиме объемом почти 1 млрд евро, чтобы Украина могла противостоять российским атакам: он охватывает критическое энергетическое оборудование, генераторы и поддержку возобновляемой энергетики. Мы также подключили Украину к европейской электросети, и это помогает не оставаться без света, когда Россия пытается его выключить".

Она отметила, что предполагаемое финансирование весит не меньше экстренной помощи.

Поэтому ЕС также задействовал поступления от замороженных суверенных активов России в поддержку Украины и продолжает искать юридически обоснованные способы заставить РФ приобщиться к покрытию расходов на свою агрессию.

"Принцип простой. Разрушающий должен нести ответственность за разрушение", - подчеркнула посол ЕС.