Россия говорит о мире. Украинцы продолжают гибнуть

Додати як бажане джерело в Google

О том, как обеспечить настоящий мир и четырех принципах поддержки Евросоюзом Украины – в эксклюзивной колонке для РБК-Украина рассказала глава Представительства ЕС в Киеве Катарина Матернова.

Знаете, чего хотят украинцы?

Они хотят мира. Хотят пережить грядущую зиму. Хотят, чтобы их дети учились в классах, залитых дневным светом, а не под землей. Хотят спать до утра, а не бежать в укрытие.

Дать им это может только мир.

Но мир не сводится к объявлению. Он требует обязательств, которые обе стороны понимают, принимают и соблюдают.

Таких обязательств от России у нас нет. Они не появились ни после переговоров в Осло 20 октября, ни после визита американских переговорщиков в Санкт-Петербург 21 октября. Есть только осторожные заявления помощника Путина Юрия Ушакова, сообщившего, что Россия в принципе согласилась возобновить трехсторонние переговоры. Пока нет ни согласованного прекращения огня, ни согласованных гарантий безопасности, ни мирного соглашения.

На этом фоне заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова звучит почти дерзко. По его словам, Москва не хочет прекращения огня. Она хочет продолжительного мира.

Действительно?

Неужели так выглядит стремление к миру?

Россияне атакуют Киев ежедневно и почти каждую ночь. Я снова и снова пишу о погибших и раненых. О станции скорой помощи в Киеве, поврежденной вместе с шестью автомобилями скорой. Об атаках на гражданские поезда, школы и автобусы.

9 октября ООН сообщила, что только за одну неделю в Украине погибли более 100 гражданских, по меньшей мере 429 получили ранения. В Прилуках среди погибших было пятеро детей.

С начала полномасштабного вторжения верифицировано более 15 000 смертей среди гражданских. Реальная цифра выше.

Я живу и работаю в Киеве более трех лет. Я видела, как российские атаки повредили здание Представительства ЕС и разрушили дома в нашем районе. Мы с коллегами бежали в укрытие прямо посреди рабочего дня. Мы привыкли спать под землей.

Я видела, что эти атаки делают с людьми.

Посол ЕС Катарина Матернова – о достижении настоящего мира в Украине (инфографика: РБК-Украина)

А теперь, когда приближается зима, Россия продолжает бить по инфраструктуре, которая обеспечивает украинцев электричеством и теплом.

Эти удары не демонстрируют силу. Я вижу в них признаки раздражения Путина. Не имея возможности достичь своих целей на поле боя, он пытается сделать повседневную жизнь невыносимой. Западным дипломатам он угрожает: либо покиньте Киев, либо рискуйте жизнью.

Мы все остаемся. А лидеры ЕС на саммите на прошлой неделе подтвердили свою поддержку Украины.

Для Европейского Союза это подкрепляет четыре принципа, на которых основывается наша поддержка Украины.

Во-первых, прекращение огня должно быть четким, взаимным и подлежать проверке.

Без дипломатии не обойтись. Каждый настоящий шанс остановить убийства заслуживает серьезного разбирательства.

Но стороны должны согласовать, что приостанавливается, когда обязательства начинают действовать и как будут проверять их соблюдение.

Объявление не может заменить эти основные требования.

Во-вторых, дипломатии требуется убедительное давление.

ЕС вводил пакеты санкций один за другим, чтобы ограничить возможность России финансировать агрессию и приобретать технологии, необходимые для производства ее вооружений.

Их цель не в том, чтобы наказать ради самого наказания. Она в том, чтобы изменить расчеты, которыми Москва руководствуется, принимая решение.

Такая же логика действует и по переговорам. Устойчивый мир требует последствий за нарушение и доказательств соблюдения договоренностей, прежде чем ограничения начнут пересматривать.

В-третьих, способность Украины защищаться остается решающей.

Решительность Европы подтверждают конкретные решения.

14 октября Европейская комиссия выплатила еще 2,86 млрд евро из 90 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan.

Эти средства уходят на дроны, системы противовоздушной обороны, ракеты, радары, средства радиоэлектронной борьбы и боеприпасы.

Кредит предусматривает 60 млрд евро на оборону и 30 млрд евро в поддержку бюджета на 2026-2027 годы.

За этими цифрами стоит гораздо больше, чем финансовая помощь. Это лучше защищенные украинские города и более сильная украинская оборонная промышленность.

Европа понимает, что угроза не ограничивается полем боя. Гибридная война – это война. Диверсии, кибератаки, дезинформация и устрашение дипломатов – часть более широкой стратегии России.

Наша безопасность и безопасность Украины неразрывно связаны.

В-четвертых, Украина должна выдержать грядущую зиму.

ЕС продолжает поддерживать аварийные ремонты, энергетическую инфраструктуру и базовые государственные услуги. Мы мобилизовали пакет подготовки к зиме в размере почти 1 млрд евро, чтобы Украина могла противостоять российским атакам: он охватывает критическое энергетическое оборудование, генераторы и поддержку возобновляемой энергетики. Мы также подключили Украину к европейской электросети, и это помогает не оставаться без света, когда Россия пытается его отключить.

Предполагаемое финансирование весит не меньше экстренной помощи.

Поэтому ЕС также задействовал поступления от замороженных суверенных активов России в поддержку Украины и продолжает искать юридически обоснованные способы заставить Россию присоединиться к покрытию расходов на свою агрессию.

Принцип прост. Разрушающий должен нести ответственность за разрушение.

Эти четыре принципа не являются альтернативой дипломатии. Они делают ее более убедительной.

Европа остается преданной сотрудничеству с Соединенными Штатами и другими партнерами ради справедливого и продолжительного мира.

Но украинцы уже наслушались обещаний.

Им нужно увидеть, как российские ракеты перестали летать. Им нужно электричество в домах. Им нужна уверенность, что завтра их дети смогут пойти в школу.

И им нужна уверенность, что любое соглашение будет защищать их не только в день объявления.

Мерилом мира не может быть то, чего Кремль, по его словам, хочет.

Мерилом должно быть то, что Россия действительно прекращает делать.