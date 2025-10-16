ua en ru
Табачная индустрия переживает самую большую революцию за столетие, - гендиректор "Филип Моррис"

Украина, Четверг 16 октября 2025 17:02
Фото: генеральный директор "Филип Моррис Украина" Максим Барабаш (pmi com)
Автор: Александр Мороз

Глобальная табачная индустрия проходит масштабную трансформацию, вызванную технологическими инновациями и изменением потребительских привычек.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во время панельной дискуссии на Киевском международном экономическом форуме заявил генеральный директор "Филип Моррис Украина" Максим Барабаш.

"То, что происходит глобально в той новой отрасли - это, пожалуй, самая большая революция индустрии за последние 100 лет", - отметил спикер.

По его словам, научные исследования и технологии сегодня позволяют создавать альтернативные никотиновые продукты, которые пользуются спросом среди потребителей и постепенно вытесняют традиционные сигареты.

"На сегодняшний день научные исследования, также технологии позволяют создать продукты, которые находят у потребителей, - люди переключаются с сигарет на альтернативные продукты", - пояснил он.

Речь идет о таких категориях, как табак для нагревания, вейпы, никотиновые подушечки. Именно они формируют новый сегмент рынка, который меняет представление о табачной индустрии.

"То есть такие сейчас на сегодняшний день индустрия табака - это не то, что было 50 лет назад. 50 лет назад - это было понятно, это сигареты. На сегодняшний день эта индустрия движется очень быстро, и эти альтернативные продукты люди их выбирают, потому что они лучше, чем сигареты по разным причинам", - добавил Барабаш.

Несмотря на это, во многих странах регуляторы не успевают за технологическими изменениями, пытаясь сдержать развитие новых категорий вместо того, чтобы создать эффективные стандарты.

"Основная из проблем - это как раз то, что во многих странах регулятор и государство не успевают за этими тенденциями, и то, что пытаются сделать, - они пытаются фактически остановить и заблокировать этот процесс, эту революцию, которая происходит", - подчеркнул спикер.

Эксперт подчеркнул, что потребность в обновленном диалоге между государством, наукой и бизнесом становится критически важной, поскольку вопросы, связанные со здоровьем и потреблением никотина, должны быть урегулированы с учетом современных научных подходов.

