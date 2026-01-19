RU

Украина должна создать свой антидроновый купол, - Федоров

Фото: Михаил Федоров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сейчас задача украинского военного командования состоит в том, чтобы создать собственный антидроновый купол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram.

По словам Федорова, он утвердил назначение одного из самых эффективных командиров Павла "Лазаря" Елизарова на должность заместителя командующего Воздушных сил ВСУ. Он будет отвечать за развитие малой противовоздушной обороны и направление перехвата дронов. 

"Наша задача - построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая не реагирует постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете. Для этого нужны люди, уже доказавшие эффективность в современной войне. "Лазарь" - именно из таких", - отметил Федоров. 

Он уточнил, что необходимо построить систему, которая работает не точечно, а на уровне всей страны. 

Министр обратил внимание, что сейчас ни у одной страны в мире нет такого опыта противодействия дронам, как у Украины. Каждый день и каждую ночь украинские воины сбивают сотни вражеских дронов. 

При этом только в 2025 году оккупанты запустили по Украине до 100 тысяч "Шахедов" и других типов беспилотников. 

"Мир не готовился к войне такого типа. Но мы вынуждены отвечать быстро, системно и технологически. Именно поэтому по заданию президента мы изменяем подход к защите неба. Трансформация такой системы не происходит через несколько дней, но нужно начать уже сегодня, чтобы в конце концов закрыть этот вопрос", - отметил глава Минобороны. 

Россия готова к массированному удару

Напомним, сегодня, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что российские оккупанты подготовились к новому массированному удару.

Он призвал украинцев обращать внимание на каждую тревогу, поскольку враг выжидает момент для атаки.

