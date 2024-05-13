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Украина имеет шанс стать мощной и усадить Путина за стол переговоров, - Нуланд

Фото: экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Любое вероятное мирное соглашение, должно предусматривать вывод российских войск с ныне оккупированных территорий. Украина может стать сильной и заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Об этом заявила экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По ее мнению, Украина и ее армия имеет шанс стать достаточно сильными и тогда у российского диктатора Владимира Путина не будет другого выхода, как сесть за стол переговоров с позиции силы.

"Это будет зависеть от украинского народа, какими должны быть его территориальные амбиции. Но есть определенные вещи, которые являются экзистенциальными. Любое соглашение, которое они (Украина. - ред.) заключат в своих и глобальных интересах, должно быть соглашением, которое Путин будет вынужден соблюдать. Мы не можем делать это каждые полгода, каждые три года. Это должно фактически привести к соглашению, которое предусматривает вывод российских войск", - отметила Нуланд.

Она также отметила, что Путин является мастером rope-a-dope negotiating - типа боксерского поединка, в котором соперник бьет жертву, пока та не выдохнется.

"Он (Путин. - ред.) никогда не идет на компромисс. Это должно быть соглашение, которое гарантирует, что независимо от того, что будет решено по Крыму, он не может быть ремилитаризован таким образом, чтобы стать кинжалом в сердце центра Украины", - сказала экс-заместитель госсекретаря США.

Мирные переговоры между Украиной и РФ

На днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодняшний день у Украины нет смысла садиться за стол переговоров, поскольку от нее нельзя будет добиться добросовестных действий.

Виктория Нуланд подтвердила, что сегодня Украина не готова к переговорам с Россией.

Тем временем Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вероятность переговоров зависит от желания Путина. Если Россия способна на искренние переговоры по прекращению войны, США будут в них участвовать.

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