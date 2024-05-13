Украина имеет шанс стать мощной и усадить Путина за стол переговоров, - Нуланд

По ее мнению, Украина и ее армия имеет шанс стать достаточно сильными и тогда у российского диктатора Владимира Путина не будет другого выхода, как сесть за стол переговоров с позиции силы.

"Это будет зависеть от украинского народа, какими должны быть его территориальные амбиции. Но есть определенные вещи, которые являются экзистенциальными. Любое соглашение, которое они (Украина. - ред.) заключат в своих и глобальных интересах, должно быть соглашением, которое Путин будет вынужден соблюдать. Мы не можем делать это каждые полгода, каждые три года. Это должно фактически привести к соглашению, которое предусматривает вывод российских войск", - отметила Нуланд.

Она также отметила, что Путин является мастером rope-a-dope negotiating - типа боксерского поединка, в котором соперник бьет жертву, пока та не выдохнется.

"Он (Путин. - ред.) никогда не идет на компромисс. Это должно быть соглашение, которое гарантирует, что независимо от того, что будет решено по Крыму, он не может быть ремилитаризован таким образом, чтобы стать кинжалом в сердце центра Украины", - сказала экс-заместитель госсекретаря США.