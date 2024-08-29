Украина должна сама решать, использовать ли ей F-16 для ударов по РФ, - президент Чехии
Украина должна распоряжаться переданным странами Запада вооружением так, как она считает нужным. Это касается и истребителей F-16.
Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.
"Если, согласно статье 51 Устава ООН, мы хотим помочь Украине в защите от агрессии и помогаем ей материальными поставками, а не непосредственным участием в боевых действиях, то это дело Украины, как использовать эти поставки оружия", - отметил Павел.
Он напомнил, что если бы Россия не начинала свое вторжение в Украину, украинским защитникам не приходилось бы атаковать какие-либо цели в РФ.
"Главная карта в руках у президента Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.). Он может положить конец войне в одночасье", - добавил глава чешского государства.
Что предшествовало
Напомним, еще в начале августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что партнеры передали первую партию истребителей F-16 для украинских защитников.
Дания и Нидерланды, которые пообещали Украине такие самолеты, разрешили при помощи них наносить удары по территории России.
В то же время Бельгия, которая также планирует поставки, запретила Украине использовать ее истребители для атак на российскую территорию.
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