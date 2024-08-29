ua en ru
Чт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина должна сама решать, использовать ли ей F-16 для ударов по РФ, - президент Чехии

Четверг 29 августа 2024 20:41
UA EN RU
Украина должна сама решать, использовать ли ей F-16 для ударов по РФ, - президент Чехии Фото: Петр Павел, президент Чехии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина должна распоряжаться переданным странами Запада вооружением так, как она считает нужным. Это касается и истребителей F-16.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

"Если, согласно статье 51 Устава ООН, мы хотим помочь Украине в защите от агрессии и помогаем ей материальными поставками, а не непосредственным участием в боевых действиях, то это дело Украины, как использовать эти поставки оружия", - отметил Павел.

Он напомнил, что если бы Россия не начинала свое вторжение в Украину, украинским защитникам не приходилось бы атаковать какие-либо цели в РФ.

"Главная карта в руках у президента Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.). Он может положить конец войне в одночасье", - добавил глава чешского государства.

Что предшествовало

Напомним, еще в начале августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что партнеры передали первую партию истребителей F-16 для украинских защитников.

Дания и Нидерланды, которые пообещали Украине такие самолеты, разрешили при помощи них наносить удары по территории России.

В то же время Бельгия, которая также планирует поставки, запретила Украине использовать ее истребители для атак на российскую территорию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Чехия F-16 Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
NEWS
"Паляница" и своя баллистика. Что известно о тайном оружии Украины и долетит ли оно до Москвы
"Паляница" и своя баллистика. Что известно о тайном оружии Украины и долетит ли оно до Москвы
DAILY
"Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом