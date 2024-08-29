Украина должна сама решать, использовать ли ей F-16 для ударов по РФ, - президент Чехии

Украина должна распоряжаться переданным странами Запада вооружением так, как она считает нужным. Это касается и истребителей F-16.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky .

"Если, согласно статье 51 Устава ООН, мы хотим помочь Украине в защите от агрессии и помогаем ей материальными поставками, а не непосредственным участием в боевых действиях, то это дело Украины, как использовать эти поставки оружия", - отметил Павел.

Он напомнил, что если бы Россия не начинала свое вторжение в Украину, украинским защитникам не приходилось бы атаковать какие-либо цели в РФ.

"Главная карта в руках у президента Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.). Он может положить конец войне в одночасье", - добавил глава чешского государства.