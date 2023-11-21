Украина имеет полное право ликвидировать Путина, если появится такая возможность, - Зеленский

По его словам, Россия не отказывается от планов ликвидации украинского руководства и пытается сделать это каким-либо возможным способом.

"Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть", - сказал Зеленский.

В то же время, по его словам, Украина в свою очередь также ликвидирует Путина, если появится такая возможность.

Президент отметил, что у нашей страны полное право это сделать, поскольку защищает свою землю.

"Это война, и у Украины есть все права защищаться", - подчеркнул Зеленский.

При этом глава государства отказался отвечать на вопрос, причастна ли Украина к покушениям на коллаборантов и российских чиновников на временно оккупированных территориях.

"Я не могу обсуждать с вами какие-то спецоперации украинской разведки, секретной службы или каких-либо спецподразделений. Есть некоторые моменты, которые мы не обсуждаем", - добавил президент.

Слухи о болезни и смерти Путина

Отметим, что слухи о том, что у российского диктатора якобы серьезная болезнь ходят давно. Также в сети постоянно сообщают, что Путин избегает выходов в свет, а на публике якобы появляются его двойники. В частности, украинская разведка сообщала, что на оккупированные территории Украины мог приезжать двойник Путина.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что российский диктатор смертельно болен. По его словам, президент РФ имеет не менее трех двойников, им делали пластические операции для большего сходства.

Добавим, что в конце октября в некоторых анонимных российских Telegram-каналах сообщили о якобы смерти Путина. Но представитель ГУР Андрей Юсов опроверг эту информацию.