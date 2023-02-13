Если бы Европа боролась с РФ, снаряды закончились бы через несколько дней: НАТО хочет увеличить запасы

НАТО планирует попросить своих членов увеличить запасы боеприпасов, которые сильно истощены из-за войны России против Украины и поставки оружия Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что еще до полномасштабного вторжения России, многие страны НАТО не достигло целевых показателей Альянса по накоплению запасов, поскольку официальные лица считали, что войны на истощение с крупномасштабными артиллерийскими остались в прошлом.

При этом темпы поставок боеприпасов в Украину, где военные ежедневно выпускают до 10 тысяч артиллерийских снарядов, истощили западные запасы и обнажили бреши в эффективности, скорости и работе цепочек снабжения.

"Если бы Европа боролась с Россией, у некоторых стран закончились бы боеприпасы через несколько дней", - сказал европейский дипломат.

Официальный представитель НАТО на условиях анонимности сообщил, что Альянс только что завершил внеочередное обследование оставшихся запасов боеприпасов. По его словам, союзники в большинстве своем не выполняли цели по производству боеприпасов, которое ставило НАТО. А теперь запасы стали еще меньше из-за войны в Украине, что делает возможным повышение целевого уровня запасов боеприпасов своих членов.

"Я не обязательно думаю, что в течение следующего года уровень наших запасов значительно возрастет. Любые дополнительные запасы, которые у нас будут, будут направлены в Украину", - отметил представитель НАТО.

Как сообщалось ранее, "Укроборонпром" и одна из стран-членов НАТО начали совместно производить мины калибра 120 мм.

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