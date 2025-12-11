Украина не имеет инструментов запрета русскоязычных версий сайтов, - языковой омбудсмен

"Это симптом глубокой боли украинцев"

Ивановская отметила, что появление такой петиции - реакция общества на длительное присутствие русского языка в публичном пространстве.

"Украинцы устали от тени колониального языка и стремятся очистить цифровую среду. Это справедливые чувства, игнорировать их нельзя", - подчеркнула языковой омбудсмен.

По ее словам, чрезмерное присутствие русского языка - следствие столетней политики русификации, и Украина имеет полное моральное право на языковую деколонизацию.

Запрет русскоязычных сайтов противоречит закону

Несмотря на общественный запрос, государство не может принимать решения, нарушающие конституционные нормы, отметила Ивановская. В частности, требование петиции противоречит статье 27 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая позволяет другие языковые версии при условии приоритета украинского.

"Закон не уполномочивает государство запрещать языки на частных веб-ресурсах. Полный запрет нарушает конституционные гарантии и открывает дорогу международным жалобам. Это будет давать врагу повод обвинять Украину в языковых репрессиях", - пояснила омбудсмен.

Ивановская подчеркнула, что языковая деколонизация - это не зеркальный запрет всего русского, а последовательное и законное утверждение украинского языка.

"Если мы будем двигаться по пути тотальных запретов, мы не выстроим Украину. Мы не имитируем Россию - мы формируем собственное пространство", - отметила она.

Возможны ли изменения в законодательство

По словам омбудсмена, теоретически можно рассмотреть правку, которая позволяла бы другие языковые версии сайтов, кроме русской, однако для этого нужны законные механизмы.

"Если будет найдена законодательная формула, это возможно. Но по состоянию на сейчас у государства нет правового инструмента для полного запрета", - сказала Ивановская.

Она также подчеркнула, что никакой прагматической причины использовать язык страны-агрессора на украинских ресурсах нет.

Действующее законодательство обязывает украинские сайты иметь украиноязычную версию по умолчанию, но позволяет существование других языковых версий - если украинский является главным и не менее полным, чем другие.