Зеленский о Gripen: пилоты должны начать тренироваться сейчас, чтобы не терять время
Украинские пилоты должны сейчас начать обучение на шведских истребителях Gripen, чтобы не терять время.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.
"У нас был диалог с премьер-министром Швеции по Gripen. Моя позиция в том, что мы сейчас тренируем наших людей, пилотов на F-16. С момента положительного решения премьер-министра Дании Метте, которое было принято год назад. Только сейчас они завершают тренировки. Поэтому это зависит не от меня, не от Метте, не от вас, а оно зависит от этого процесса", - заявил он.
Зеленский подчеркнул, что процесс тренировочных миссий очень медленный.
"Моя позиция заключается в том, что нам нужно изменить процесс. Это очень сложно, нам нужно говорить со всеми союзниками в НАТО. Мне кажется, что это является проблемой, и это моя первая идея", - отметил он.
Кроме того, президент добавил, что если пилоты начнут тренироваться на Gripen после получения F-16, то процесс займет еще год.
"Если мы можем рассчитывать на положительное решение в будущем относительно шведских самолетов, моя позиция в том, если мы сейчас можем начать тренировки, вот и есть моя позиция. Если мы начнем тренировать после того, как приедут F-16, это по крайней мере займет один год и больше. Поэтому мне представляется, что самым сильным решением для нас было бы получение возможности тренироваться параллельно с программой F-16, тренироваться на шведских самолетах", - отметил он.
Gripen для Украины
Швеция открыла возможность для украинских пилотов учиться на боевых самолетах Gripen. В этом году шведский парламент одобрил поставки Gripen Украине.
Однако недавно министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил, что передача Gripen приостановлена. Поскольку партнеры попросили Стокгольм подождать с Gripen, чтобы сосредоточиться на поставках Украины F-16.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.