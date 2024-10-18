Украина должна гармонизировать акцизное законодательство с ЕС, – гендиректор "Филипп Моррис"

Украина должна гармонизировать акцизное законодательство по табачным изделиям, чтобы иметь возможность конкурировать с другими странами ЕС за инвестиции.

Об этом заявил генеральный директор "Филипп Моррис" в Украине Максим Барабаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"То, что мы видим на сегодняшний день наиболее важным и что преградой, это негармонизированное законодательство. Из хороших новостей есть то, что движение в этом направлении ведется. То есть на сегодняшний день Минфин четко понимает, что есть обязательства перед ЕС и есть законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде и двигающийся, чтобы фактически полностью гармонизировать акцизное законодательство с ЕС", - сказал он.

По его словам, Украине не нужно изобретать велосипед, нужно просто имплементировать европейское законодательство, практики и подходы к налогообложению табачных изделий для электрического нагрева.

Речь идет об установлении ставок акцизного налога на табачные изделия в евро, достижении минимального уровня акцизов, установленного в ЕС, на сигареты – 90 евро за 1000 штук. Следует применить подход ЕС для определения единого курса евро к гривне в течение года, имплементировать европейскую практику по налогообложению ТВЭН в части дифференциации акцизных ставок по сравнению с сигаретами.

Сейчас Украина является единственной страной Европы, где ставки на сигареты и ТВЭН установлены на одинаковом уровне, в то время как в ЕС разница в ставках на эти виды продукции составляет около 66%.

"Это сделает Украину привлекательной с точки зрения инвестиций и даст большой толчок таким компаниям, как наша, для того, чтобы инвестировать", - резюмировал гендиректор "Филипп Моррис" в Украине.

Он добавил, что "Филипп Моррис" сегодня работает примерно на 180 рынках. И фактически каждая страна, каждый рынок конкурируют между собой по инвестициям компании.

"Когда Украина присоединится к ЕС, мы будем так же конкурировать со всеми странами Евросоюза, такими как Польша, Румыния, которые очень конкурентны. И то, что мы видим на сегодняшний день, наиболее важным препятствием для Украины является это негармонизированное законодательство", - сказал он.

Как отмечалось, парламент готовится рассмотреть во втором чтении правительственный законопроект №11090. Он предусматривает перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро; продление действующего акцизного графика до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет); имплементацию европейской практики по налогообложению ТВЭН в части дифференциации акцизных ставок по сравнению с сигаретами.