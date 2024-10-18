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Україна має гармонізувати акцизне законодавство з ЄС, – гендиректор "Філіп Морріс"

П'ятниця 18 жовтня 2024 17:59
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Україна має гармонізувати акцизне законодавство з ЄС, – гендиректор "Філіп Морріс" Фото: Україна має гармонізувати акцизне законодавство з ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Україна має гармонізувати акцизне законодавство щодо тютюнових виробів, щоб мати змогу конкурувати з іншими країнами ЄС за інвестиції.

Про це заявив генеральний директор "Філіп Морріс" в Україні Максим Барабаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Те, що ми бачимо на сьогоднішній день найбільш важливим і що є перепоною, це негармонізоване законодавство. З гарних новин є те, що рух в цьому напрямі ведеться. Тобто на сьогоднішній день Мінфін чітко розуміє, що є зобов'язання перед ЄС і є законопроект, який зареєстрований у Верховній Раді і рухається, щоб фактично повністю гармонізувати акцизне законодавство з ЄС", - сказав він.

За його словами, Україні не потрібно винаходити заново велосипед, треба просто імплементувати європейське законодавство, практики і підходи до оподаткування тютюнових виробів для електричного нагрівання.

Мова йде про встановлення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро, досягнення мінімального рівня акцизів, встановленого в ЄС, на сигарети - 90 євро за 1000 штук. Варто застосувати підхід ЄС для визначення єдиного курсу євро до гривні протягом року, імплементувати європейську практику щодо оподаткування ТВЕН в частині диференціації акцизних ставок порівняно з сигаретами.

Зараз Україна є єдиною країною Європи, де ставки на сигарети та ТВЕН встановлені на однаковому рівні, тоді як у ЄС різниця в ставках на ці види продукції становить близько 66%.

"Це зробить Україну привабливою з точки зору інвестицій і дасть великий поштовх для таких компаній, як наша, для того, щоб інвестувати", - резюмував гендиректор "Філіп Морріс" в Україні.

Він додав, що "Філіп Морріс" сьогодні працює приблизно на 180 ринках. І фактично кожна країна, кожен ринок конкурують між собою за інвестиції компанії.

"Коли Україна приєднається до ЄС, ми будемо так само конкурувати з усіма країнами Євросоюзу, такими як Польща, Румунія, які є дуже конкурентними. І те, що ми бачимо на сьогоднішній день, найбільш важливою перепоною для України є це негармонізоване законодавство", - сказав він.

Як зазначалося, парламент готується розглянути у другому читанні урядовий законопроєкт №11090. Він передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро; продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет); імплементацію європейської практики щодо оподаткування ТВЕН в частині диференціації акцизних ставок порівняно з сигаретами.

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