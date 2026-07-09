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У Украины есть два месяца на завершение войны, - Павел

10:53 09.07.2026 Чт
2 мин
Президент Чехии предупреждает об угрозе масштабной эскалации
aimg Юлия Капитонова
Фото: Петр Павел, президент Чехии (Getty Images)

У властей Украины есть всего два месяца, чтобы положить конец войне с Россией. Если этого не произойдет - Кремль может прибегнуть к серьезной эскалации.

С таким предупреждением выступил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

Павел заявил, что российский диктатор Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию после парламентских выборов в России, запланированных на 20 сентября.

"Я считаю, что мы имеем возможность и дальше оказывать давление и четко сигнализировать России, что готовы начать переговоры", - подчеркнул президент Чехии.

По его мнению, до завершения парламентских выборов Путин вряд ли отважится объявить мобилизацию.

"В сентябре в России состоятся парламентские выборы. Президент Путин вряд ли объявит мобилизацию раньше, но как только выборы завершатся, это окно возможностей быстро сузится", - предупредил Павел.

Он озвучил предположение, что мобилизация будет крайне непопулярной среди российских избирателей.

На этом фоне Павел призвал союзников использовать давление на Россию, чтобы добиться проведения мирных переговоров в ближайшие недели.

"В России на данный момент много внутренних проблем и вызовов. Российская общественность все больше настроена против войны. Путину будет тяжело сохранять спокойствие дома", – считает президент Чехии.

Как сообщало ранее РБК-Украина, Кислица рассказал, как Трамп относится к новым поражениям Путина в войне.

Кроме того, в ОПУ уже прокомментировали новые переговоры Зеленского и Трампа.

Также мы писали, что в Украины появится собственное производство Patriot, но есть серьезная проблема.

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