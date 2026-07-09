У Украины есть два месяца на завершение войны, - Павел

Павел заявил, что российский диктатор Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию после парламентских выборов в России, запланированных на 20 сентября.

"Я считаю, что мы имеем возможность и дальше оказывать давление и четко сигнализировать России, что готовы начать переговоры", - подчеркнул президент Чехии.

По его мнению, до завершения парламентских выборов Путин вряд ли отважится объявить мобилизацию.

"В сентябре в России состоятся парламентские выборы. Президент Путин вряд ли объявит мобилизацию раньше, но как только выборы завершатся, это окно возможностей быстро сузится", - предупредил Павел.

Он озвучил предположение, что мобилизация будет крайне непопулярной среди российских избирателей.

На этом фоне Павел призвал союзников использовать давление на Россию, чтобы добиться проведения мирных переговоров в ближайшие недели.

"В России на данный момент много внутренних проблем и вызовов. Российская общественность все больше настроена против войны. Путину будет тяжело сохранять спокойствие дома", – считает президент Чехии.