У Украины есть "доступные варианты" для контрнаступления, - глава Пентагона

У Вооруженных сил Украины есть "ряд доступных вариантов", поскольку Киев выделяет больше средств для своего продолжающегося контрнаступления против российских войск.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Остин не стал комментировать ход контрнаступления или конкретные детали поля боя, но сказал, что Украина "сохраняет личный состав и технику", даже когда ее силы прокладывают себе путь через минные поля и другие препятствия.

"У них по-прежнему есть несколько вариантов, и мы можем ожидать, что они продолжат оказывать давление", - сказал Остин на пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее.

По его словам, украинские силы хорошо подготовлены и хорошо обучены, чтобы добиться успеха.

"Они упорно сражались, они прокладывали себе путь, чтобы преодолеть минные поля и другие препятствия, но у них все еще есть большая боевая мощь", - сказал Остин.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. До сих пор продвижение было медленным из-за российских минных полей, танковых заграждений и других средств защиты.

В то же время The New York Times и Bloomberg сообщили о начале нового крупного этапа наступления ВСУ.

По данным источников The New York Times, усиленные группировки ВСУ проведут операции по продвижению на юг через российские минные поля, а также другие укрепления в оккупированный город Токмак, а в случае успеха - далее в Мелитополь.