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Украина легитимно обороняет свою территорию, - президент Словакии

Фото: Петер Пеллегрини, президент Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина легитимно обороняет свою территорию от российских оккупантов. Ее методы защиты соответствуют Уставу ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Словакии Петера Пеллегрини на Генассамблее ООН.

Он отметил, что война России против Украины продолжается "в непосредственной близости" от Словакии. И причиной является агрессия Москвы, которая нарушила такие принципы международного права, как суверенитет и территориальная целостность. 

"Следует напомнить, что наш сосед - Украина - легитимно обороняет свою территорию и свой народ в соответствии с международным правом, включая Устав ООН", - добавил словацкий лидер.

По словам Пеллегрини, война не только разрушает жизни, инфраструктуру и будущее украинцев, но и "не приносит пользу" россиянам. 

Президент подчеркнул, что на этом фоне настало время начать поиск мирного, продолжительного и справедливого мира, который основан на международном праве и Уставе ООН. 

 

Что предшествовало

Стоит заметить, что Словакия отказывается предоставлять Украине военную помощь в обороне от российских оккупантов, а также регулярно призывает к переговорам между Киевом и Москвой.

Также, как писали СМИ, Словакия и Венгрия отказались одобрить украинские удары по территории России западным оружием.

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